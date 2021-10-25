В Тверской области за пренебрежение масками оштрафовали 50 пассажиров автобусов

Рейды в автобусах с полицейскими продолжатся как минимум месяц. Фото: Виктория ТУШКОВА

С 21 октября в регионе, в частности, в Твери начали проверки по соблюдению масочного режима в автобусах «Транспорта Верхневолжья». Порядка 50 пассажиров без масок или с масками на подбородке уже оштрафовали.

Такую информацию предоставило областное министерство транспорта.

Рейды в автобусах проводятся с привлечением сотрудников полиции. Они составляют протоколы об административном правонарушении за неношение масок в общественном транспорте.

- Проверки продолжатся ежедневно в течение месяца.

За одним из таких рейдов наблюдала корреспондент "КП"-Тверь". Репортаж читайте здесь.

Пассажирам в автобусе, такси или железнодорожном транспорте без маски положен штраф в размере от 1000 рублей. Основание - постановления губернатора Тверской области «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области» в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Для решения спорных ситуаций и обоснования штрафов используются записи с камер видеонаблюдения, которые есть в автобусах.

Обязательный масочный режим в Тверской области был введен с 12 октября 2020 года.

- В автобусах «Транспорта Верхневолжья» соблюдаются усиленные меры дезинфекции перед запуском транспортных средств на линию. Обработка всех поверхностей, с которыми контактируют пассажиры, производится с применением специальных дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором, - также сообщил , - сообщил Минтранс региона.