Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 октября 2021 14:12

Мошенник похитил у пенсионерки три миллиона рублей в Тверской области

Женщина сама перевела их злоумышленнику
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Злоумышленника разыскивает полиция

Злоумышленника разыскивает полиция

Фото: Василий ХОДАРЕВ

В дежурную часть обратилась 78-летняя жительница Твери и сообщила, что неизвестный обманул ее на 3 миллиона рублей.

Мужчина представился сотрудником банка и сообщил о том, что мошенники пытаются похитить с её счётов все накопления. Лжебанкир убедил пенсионерку в необходимости перевести средства на «безопасный счёт». В течение месяца женщина переводила деньги мошеннику. А когда он перестал выходить на связь, обратилась в полицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.