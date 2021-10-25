Мошенник похитил у пенсионерки три миллиона рублей в Тверской области

Злоумышленника разыскивает полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В дежурную часть обратилась 78-летняя жительница Твери и сообщила, что неизвестный обманул ее на 3 миллиона рублей.

Мужчина представился сотрудником банка и сообщил о том, что мошенники пытаются похитить с её счётов все накопления. Лжебанкир убедил пенсионерку в необходимости перевести средства на «безопасный счёт». В течение месяца женщина переводила деньги мошеннику. А когда он перестал выходить на связь, обратилась в полицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.