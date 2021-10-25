За неделю в Тверской области Роспотребнадзор проверил соблюдение антиковидных мер в 66 объектах

Проверки будут продолжатся. Фото: ПТО

За прошедшую неделю сотрудниками регионального Роспотребнадзора проверено 66 магазинов, торговых центров, точек общепита и других подобных объектов.

Проверялось наличие приборов для измерения температуры, антисептиков, журналов для показаний термометрии, соблюдение социальной дистанции, масочного режима продавцами и посетителями.

В итоге было составлено 10 протоколов об административных правонарушениях по статье 6.3. часть 2 КоАП РФ. Среди нарушений - игнорирование обязательной термометрии, обработки поверхностей дезинфицирующими средствами, не соблюдение масочного режима.

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан влечет за собой наложение административного штрафа: для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс.

Проверки активизированы в регионе с 12 октября в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом.

Обязательный масочный режим на территории Тверской области введен с 12 октября 2020 года. Жители и гости региона обязаны носить маски или респираторы в общественном транспорте, на территориях железнодорожных и автовокзалов, в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медучреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.