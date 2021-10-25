В Тверской области отремонтирован участок дороги Дубна-Кимры-Горицы

Всего будет отремонтирвано 300 км региональных трасс Фото: ПТО

В Тверской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» завершен второй этап ремонта автодороги Дубна-Кимры-Горицы. Участок соединяет Тверскую и Московскую области и обеспечивает связь города Кимры с восточными и северо-восточными муниципальными образованиями региона.

Госконтракт заключен на три года: в пршлом году отремонтировали 20 км от села Горицы в сторону Кимр, в 2021 году – еще 27 км дороги. Полностью объект будет сдан в следующем году.

На объекте уложено два слоя асфальтобетона, выполнено устройство переходно-скоростных полос, заездных карманов и съездов, расчищена полоса отвода, укреплены обочины, установлены дорожные знаки, нанесена разметка термопластиком.

Всего в этом дорожно-строительном сезоне в Верхневолжье в эксплуатацию введут 300 км региональных трасс.