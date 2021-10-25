Пропавшая в Тверской области студентка вернулась в общежитие

Пропавшая девушка вернулась в общежитие Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области завершены поиски пропавшей ранее студентки колледжа. 23 октября девушка ушла из общежития Кашинского колледжа и перестала выходить на связь.

По факту исчезновения несовершеннолетней Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время местонахождение девушки установлено, она вернулась в общежитие, с ней побеседует следователь. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.