Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2021 10:17

Пропавшая в Тверской области студентка вернулась в общежитие

Проводится проверка
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пропавшая девушка вернулась в общежитие

Пропавшая девушка вернулась в общежитие

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области завершены поиски пропавшей ранее студентки колледжа. 23 октября девушка ушла из общежития Кашинского колледжа и перестала выходить на связь.

По факту исчезновения несовершеннолетней Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время местонахождение девушки установлено, она вернулась в общежитие, с ней побеседует следователь. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.