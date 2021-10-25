Двое мужчин погибли при пожаре в жилом доме в Тверской области

ЧП произошло в Осташкове Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Комсомольской в Осташкове поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 25 октября.

На место пожара убыли отделение ПСЧ-44, бригада скорой медицинской помощи.

Дом выгорел по всей площади, внутри обнаружены тела двух мужчин. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На месте происшествия работают следователи и полиция. Проводится доследственная проверка, назначена пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.