Водитель отсудил более полумиллиона рублей ущерба в ДТП из-за аквапланирования на трассе М-11

Суд в Тверской области взыскал ущерб от ДТП с дорожников, намочивших трассу М-11. Фото: ГИБДД по Тверской области

Водитель отсудил более полумиллиона рублей за ущерб от воды на М-11 в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе Калининского районного суда.

Из материалов дела следует, что водитель автомобиля попал в ДТП на федеральной трассе М-11 «Нева», которая проходит в Тверской области, из-за воды, которая попала под колеса.

Вода на трассе осталась после поливомоечных машин АО "МТСС".

Суд установил обоюдную вину в ДТП: водителя, который не выбрал безопасный скоростной режим, и водителей поливомоечных машин АО "МТСС", выполнявших мойку ограждений. Поэтому исковые требования удовлетворены частично: с АО "МТТС" взыскано 567 129 рублей.

Решение суда было обжаловано, но оставлено без изменения.

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