10,4% жителей Тверской области приняли участие во Всероссийской переписи населения

В Тверской области продолжается перепись населения. Графика: Тверьстат

Более 10,4% населения Тверской приняли участие в переписи населения. Такие итоги первой недели переписи приводит Тверьстат.

- Каждый выбрал для себя наиболее удобный способ её прохождения: кто-то заполнил переписные листы через портал Госуслуг, к кому-то уже приходил домой переписчик, а некоторые отправились на стационарные участки, - поясняют в ведомстве.

Если говорить не в процентном а подушевом исчислении, то в переписи уже приняли свыше 130,4 тысяч жителей Верхневолжья.

Активнее всего в переписи участвуют жители Сандовского, Кувшиновского, Западнодвинского и Андреапольского районов.

Принять участие в переписи можно: через портал Госуслуг, посетив стацитонарный участок, адрес ближайшего к дому или работе участка можно узнать по горячей линии 8-800-707-20-20, дождавшись переписчиков. В Тверской области обходом занимается 2281 переписчик. Перепись продлится до 8 ноября.

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