В Пролетарском районе Твери восстановлен душевой павильон

Душевой павильон восстановлен в Твери э. Фото: ТГД

В Пролетарском районе Твери, на улице Бобкова, восстановлен душевой павильон. С восстановлением помог депутат и начальник МБУ "Торгово-оздоровительный комплекс" Сергей Мамонов, сообщает пресс-служба думы Твери.

В 2018 году из-за катастрофического износа инженерных сетей душевой павильон пришлось закрыть. Для многих жителей Пролетарского района и Первомайской рощи, которые проживают в неблагоустроенном жилье, это была едва ли не единственная возможность помыться и постирать в комфортных условиях. Тогда жители обратились в думу с просьбой: помочь восстановить банно-прачечный комплекс.

В 2019 году работы начались. Возглавив МБУ "Торгово-оздоровительный комплекс", депутат Сергей Мамонов за счет внутренних резервов предприятия провел работы по замене коммуникаций и вентиляции душевого павильона, был сделан косметический ремонт. В 2020 году восстановление продолжили. За счет депутатских средств установили новые двери и положили плитку на стенах - это около 600 тысяч рублей.

Помыться здесь будет можно как за деньги, так и получив социальные талоны от муниципалитета, но это касается лишь граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.