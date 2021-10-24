В ночь на понедельник в Твери будет мороз

Минусовые температуры приходят в Тверскую область.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
В ночь на понедельник, 25 октября, температура в Твери понизится до - 2 градусов. По облсти возможны заморозки до - 6 градусов. Такой прогноз на ближайшие сутки даёт Гидрометцентр.
Днём же температура опять поднимется до плюсовых значений: +3, + 4 градуса.
Всю следующую неделю температура будет колебаться днём в районе +4 -+6 градусов, на ночь падая за нулевую отметку. Будет сухо, не солнечно, но без осадков. Атмосферное давление будет высоким. Так что утепляйтесь и будьте здоровы.
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