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Общество24 октября 2021 15:37

В ночь на понедельник в Твери будет мороз

Температура воздуха понизится до - 2 градусов
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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Минусовые температуры приходят в Тверскую область.

Минусовые температуры приходят в Тверскую область.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В ночь на понедельник, 25 октября, температура в Твери понизится до - 2 градусов. По облсти возможны заморозки до - 6 градусов. Такой прогноз на ближайшие сутки даёт Гидрометцентр.

Днём же температура опять поднимется до плюсовых значений: +3, + 4 градуса.

Всю следующую неделю температура будет колебаться днём в районе +4 -+6 градусов, на ночь падая за нулевую отметку. Будет сухо, не солнечно, но без осадков. Атмосферное давление будет высоким. Так что утепляйтесь и будьте здоровы.

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