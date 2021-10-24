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Происшествия24 октября 2021 15:06

В Тверской области пропала студентка колледжа 17-летняя Алёна Травина

Девушка ушла из общежития в Кашине и не вернулась
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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В Тверской области ищут пропавшую студентку Алёну Травину. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области ищут пропавшую студентку Алёну Травину. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

17-летняя студентка колледжа Алёна Травина пропала в Кашине Тверской области 23 октября. О старте поисков сообщает СУ СК РФ по Тверской области.

Девушка ушла из общежития, где проживала, и не вернулась.

- При поступлении сообщения о ее пропаже сотрудники Следственного комитета выезжали на место, где последний раз видели Алену. В ходе его осмотра каких-либо следов или предметов совершения противоправных действий не обнаружено, - сообщают в ведомстве.

Всех, кому что-либо известно о местоположении девушки, просят сообщить эту информацию по телефону: 8-930-179-00-69.

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