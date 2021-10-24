В Тверской области пропала студентка колледжа 17-летняя Алёна Травина

В Тверской области ищут пропавшую студентку Алёну Травину. Фото: СУ СК РФ по Тверской области
17-летняя студентка колледжа Алёна Травина пропала в Кашине Тверской области 23 октября. О старте поисков сообщает СУ СК РФ по Тверской области.
Девушка ушла из общежития, где проживала, и не вернулась.
- При поступлении сообщения о ее пропаже сотрудники Следственного комитета выезжали на место, где последний раз видели Алену. В ходе его осмотра каких-либо следов или предметов совершения противоправных действий не обнаружено, - сообщают в ведомстве.
Всех, кому что-либо известно о местоположении девушки, просят сообщить эту информацию по телефону: 8-930-179-00-69.
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