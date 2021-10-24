Неизвестный угрожает кровавой расправой врачам больницы в Кимрах Тверской области

Главврач Кимрской ЦРБ Сергей Сидоренко не намерен спускать с рук хулигану его угрозы и уже написал заявление руководству (на фото). Фото: VK/sidorenko_dubna

Неизвестный угрожает расправой врачам ЦРБ в Кимрах. О телефонных угрозах в адрес медиков сообщил в субботу, 23 октября, на своей странице в соцсети главврач Кимрской ЦРБ Сергей Сидоренко.

Здесь же прикреплено фото его докладной записки вышестоящему руководству. Из записки становится понятно, что в течение дня 23 октября на телефон больницы непривычно звонил некий мужчина и угрожал врачам физической расправой.

«Обещал убить, накормить песком и заставить лизать мочу», - цитата из письма главврача. Номер телефона угрожавшего известен, руководитель ЦРБ собирается написать заявление в полицию.

Единственным объяснением такого противозаконного поведения гражданина медики больницы могут назвать то, что поток пациентов, причём тяжёлых, сейчас достаточно высок из-за эпидемии коронавируса и отвечать на звонки о состоянии находящихся на излечении пациентов, поступающих от их родственников, не всегда получается моментально. Может угрожавший и есть один из таких родственников, у которого сдали нервы.

Нужно сказать, что о жизни больницы главврач Сидоренко регулярно информирует общественность в соцсетях. Так, только на минувшей неделе он выкладывал фото разбитых одним из агрессивных пациентов больничных дверей, докладные записки на пациентов-матершинников и информацию о ремонте второго этажа больницы.

Как пояснили «КП»-Тверь в пресс-службе УМВД по Тверской области, на данный момент заявлений по этому инциденту в полицию Кимр не поступало. Однако, Кимрский территориальный отдел полиции уже начал проверку по этому факту на основании материалов, опубликованных в СМИ.

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