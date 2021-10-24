300 гончаров со всей России привезли в Тверь свои работы на выставку

Фрагмент экспозиции гончарной выставки в Твери. Фото: ПТО

В Твери открылась IX Всероссийская выставка «Гончары России. Глиняная игрушка, детская художественная керамика». Всего экспозиция объединила свыше 300 мастеров и художников из 30 регионов страны, сообщает пресс-служба правительства региона.

В экспозиции представлены игрушки, различные сувениры, посуда, декоративные панно, скульптурные композиции.

- Гончарное дело на тверской земле имеет богатую историю, о чём свидетельствуют многочисленные археологические находки. В 1809 году был основан знаменитый Конаковский фаянсовый завод – одно из старейших предприятий фарфоро-фаянсовой промышленности России. Гончарные традиции продолжают развиваться и сегодня, - поясняют организаторы выставки.

Тверскую область на выставке представляют мастера из Конаковского района, Лихославльского муниципального и Удомельского городского округов, Твери и Торжка.

Посетить экспозицию можно до 31 декабря в музее имени Лизы Чайкиной по адресу г. Тверь ул. Салтыкова-Щедрина, 16.

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