Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды24 октября 2021 6:33

В Твери прокуроры на досуге увлекаются живописью

Выставка, приуроченная к юбилею ведомства, открылась в областной столице
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
У прокуроров получается копировать русскую живописную классику очень неплохо.

У прокуроров получается копировать русскую живописную классику очень неплохо.

Фото: ПТО

В здании прокуратуры Тверской области открылась выставка творческих работ ветеранов и пенсионеров прокуратуры, а также работников ведомства «Мир наших увлечений». Сообщеется, что приурочена экспозиция к 300-летию образования Российской прокуратуры, которое будет отмечаться 12 января 2022 года.

Работы выполнены в разных техниках, а их авторами ветераны ведомства Людмила Солнцева, Виктория Черноморченко, Ольга Волкоморова, а также действующие сотрудники прокуратуры.

Особого внимания заслуживают давольно неплохие копии работ Кипренского, Тропинина, Брюллова.

Пользователи соцсетей уже оценили именно эти работы, опубликованные в фоторепортаже на сайте областного правительства. «Чувствуется несомненный талант и много свободного времени», - комментируют фотографии с выставки в соцсетях.

Увидеть работы в живую можно по адресу: Тверь, ул. Симеоновская, д. 27.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Копия знаменитой «Кружевницы» Тропинина удалась.

Копия знаменитой «Кружевницы» Тропинина удалась.

Фото: ПТО