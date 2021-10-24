В Твери прокуроры на досуге увлекаются живописью

У прокуроров получается копировать русскую живописную классику очень неплохо. Фото: ПТО

В здании прокуратуры Тверской области открылась выставка творческих работ ветеранов и пенсионеров прокуратуры, а также работников ведомства «Мир наших увлечений». Сообщеется, что приурочена экспозиция к 300-летию образования Российской прокуратуры, которое будет отмечаться 12 января 2022 года.

Работы выполнены в разных техниках, а их авторами ветераны ведомства Людмила Солнцева, Виктория Черноморченко, Ольга Волкоморова, а также действующие сотрудники прокуратуры.

Особого внимания заслуживают давольно неплохие копии работ Кипренского, Тропинина, Брюллова.

Пользователи соцсетей уже оценили именно эти работы, опубликованные в фоторепортаже на сайте областного правительства. «Чувствуется несомненный талант и много свободного времени», - комментируют фотографии с выставки в соцсетях.

Увидеть работы в живую можно по адресу: Тверь, ул. Симеоновская, д. 27.

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