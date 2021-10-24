В Твери разыскивают 32-летнего Максима Семёнова

Ориентировка ВПСО «Сова»

В Твери начался розыск 32-летнего Максима Семёнова. Об этом сообщил Тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова».

Сообщается, что о местонахождении мужчины ничего неизвестно с 13 октября 2021 года.

Может перемещаться на автомобиле Chevrolet Lanos черного цвета.

Приметы: рост 182 см, среднего телосложения, волосы темные, стрижка короткая, глаза голубые.

Был одет: черная куртка, серая толстовка, серый рабочий комбинезон, сине-белые кроссовки.

При себе имел: смартфон синего цвета, документы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местоположении пропавшего, просьба звонить: 89030342533, 89206463434 или 112.

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