В Твери при столкновении «ВАЗа» и «Рено» пострадал ребёнок

В ДТП в Твери пострадал 7-летний ребёнок. Фото: ГИБДД по Тверской области

Днём 23 октября в Твери на улице Красина произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок . Подробности аварии пояснили в региональном ГИБДД.

На улице Красина в районе дома 48/96 столкнулись «ВАЗ» 2104 и «Рено» Клио.

В аварии, по сообщению Госавтоинспекции, пострадал семилетний мальчик, он находился на пассажирском сидении в «Рено».

У ребёнка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана подбородка, ссадина лица. Госпитализация пострадавшего не потребовалась. Оба водителя были трезвы.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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