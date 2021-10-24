Поликлиника ОКБ в Твери стала ковидным госпиталем

В поликлинике областной больницы в Твери развернули 150 коек для больных с COVID-19. Фото: VK/ОКБ Тверь

Тверская областная клиническая больница перешла на новый режим работы из-за сложной ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается в официальной группе больницы в соцсети ВКонтакте.

Плановый приём пациентов прекращён, а в здании поликлиники развёрнут ковидный госпиталь. Поликлинику же перевели в пансионат областной больницы, расположенный на Петербургском шоссе, 103, корпус 1. Здесь приём начнётся с 25 сентября.

В официальном сообщении медучреждения в частности говориться:

- С 21 октября прекращен прием пациентов без признаков новой коронавирусной инфекции COVID-19 в здании областной консультативной поликлиники ОКБ;

- Развёрнуто на базе поликлиники ОКБ 150 коек круглосуточного пребывания для оказания медицинской помощи пациентам с диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, с формированием общего коечного фонда инфекционного госпиталя ОКБ в количестве 400 коек;

- С 23 октября организован прием пациентов с диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 на койки инфекционного госпиталя, расположенного в здании поликлиники ОКБ.

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