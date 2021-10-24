В Твери на заборе нарисовали девушку с зелёной слезой

Вот такая девушка теперь украшает забор «Мелькомбината» в Твери. Фото: Instagram/kate._.hb

Уличная художница Катерина Крутилова (Катя ХБ) нарисовала на одном из городских заборов Твери девушку с зелёной слезой. Фото работы она опубликовала в своём Instagram.

Работы художницы частенько украшают самые неожиданные и неприметные места Твери, до которых и не доберёшься, чтобы взглянуть на очередной ее шедевр: заброшенные здания, городские подъезды, неприметные заборы.

Иногда власти города закрашивают ее работы - ведь размещает их художница, как это и положено стрит-артисту, без согласования с чиновниками. Так, к примеру, было на Пожарной площади в Заволжье, где на одном и том же месте Катерине пришлось рисовать аж несколько разноплановых граффити, потому что районные власти их все время закрашивали. Такое вот было противостояние уличного искусства и номенклатуры.

На сей раз новую работу Катя ХБ сделала на заборе «Тверского Мелькомбината». Здесь изображена девушка в чёрно-белой гамме с зелёной слезой. Из подписи к фото в соцсети становится понятно, столь печальное настроение на стрит-артистку навевает поздняя осень.

Примечательно, частенько Катерина любит изображать своих персонажей с красной шапочкой на голове, причём, ею она наделяет не только людей - но и животных, собак, например. Но на сей раз обошлось без этого аксессуара.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Вот такая девушка теперь украшает забор «Мелькомбината» в Твери. Фото: Instagram/kate._.hb