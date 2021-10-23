Дворцовый сад в Твери закроют для посещений с 1 ноября

Дворцовый сад будет закрыт с 1 ноября Фото: vk.com/tvergallery

Дворцовый сад Тверского императорского дворца закрыватся для посещеий с 1 ноября. Об этом сообщает Тверская областная картинная галерея в соцсети.

Для посетителей открыт Зимний сад, расположенный в Дворцовой оранжерее.

В связи с коронавирусом правила посещения Тверской областной картинной галереи на Советской, 3, и ее филиалов временно изменены, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора.

Каждые 30 минут в Тверской императорский дворец допускается не более 20 человек, время посещения ограничено двумя часами, действует масочный режим, при входе посетителям измеряют температуру.

Справки по телефону: (4822) 34-62-43.