В Твери до 1 ноября перекроют две улицы в Затверечье

Две улицы перекроют в Затверечье Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В Твери с полуночи 25 октября до 23:00 вечера 1 ноября временно ограничат движение всех видов транспорта по Третьяковскому переулку и улице Маяковского на участке от улицы Новая Заря до улицы Академика Туполева. Об этом сообщает администрация Твери.

Власти уточняют, что на участке подрядная организация ООО "Современные системы реновации" будет проводить работы по модернизации нитки водовода.

Подрядчику предписано обеспечить проезд транспорта экстренных служб и автомобилей жителей указанных улиц. На месте установлены дорожные знаки.

Будьте внимательны и ищите пути объезда.