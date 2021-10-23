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Происшествия23 октября 2021 9:51

Жителей Тверской области предупредили о сильном ветре 23 октября

Ожидаются порывы 12-17 м/с
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителей предупредили о сильном ветре

Жителей предупредили о сильном ветре

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает, что 23 октября в регионе ожидается усиление юго-западного, западного ветра отдельными порывами 12-17 м/с.

Днем в субботу - пасмурно, до +8 градусов, в ночь на воскресенье 0... +5.

Будьте внимательны и осторожны, без необходимости не выходите из зданий.

При нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач и уличных конструкций, не прячьтесь от непогоды за рекламными щитами, остановками общественного транспорта, под деревьями.