Жителей Тверской области предупредили о сильном ветре 23 октября

Жителей предупредили о сильном ветре Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает, что 23 октября в регионе ожидается усиление юго-западного, западного ветра отдельными порывами 12-17 м/с.

Днем в субботу - пасмурно, до +8 градусов, в ночь на воскресенье 0... +5.

Будьте внимательны и осторожны, без необходимости не выходите из зданий.

При нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач и уличных конструкций, не прячьтесь от непогоды за рекламными щитами, остановками общественного транспорта, под деревьями.