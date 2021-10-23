В Тверской области ушли из дома и пропали две сестры

Девочки ушли из дома и пропали Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение об исчезновении несовершеннолетних сестер Кристины и Алены Альфимовых, 2006 и 2008 годов рождения, поступило в региональный СКР 23 октября.

Накануне девочки ушли из дома в Весьегонске и не выходят на связь. По факту исчезновения сестер организовано проведение доследственной проверки. По месту жительства пропавших выезжал следователь. В ходе осмотра следов или предметов совершения противоправных действий не обнаружено. Опрошены родственники и знакомые девочек. Всех, кто обладает информацией о пропавших, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.