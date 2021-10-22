При столкновении четырех автомобилей пострадал мужчина в Тверской области

Четыре машины столкнулись на дороге в Бежецке Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла в Бежецке на улице Тверская, 8, вечером 22 октября.

Водитель на автомобиле "Ренж Ровер" при обгоне не справился с управление и совершил касательное столкновение с автомобилем "Шевроле Лачетти", затем вернулся в свою полосу и врезался в "ВАЗ-2114".

В свою очередь, "ВАЗ" наехал на стоящий у обочины пустой "Форд Транзит".

В ДТП травмы получил водитель "ВАЗа". Его доставили для оказания помощи в Бежецкую ЦРБ.