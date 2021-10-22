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Общество22 октября 2021 19:48

В Тверской области отремонтирован самый проблемный участок дороги в Подмосковье

Работы рассчитаны на два года
Алексей АНДРЕЕВ
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Дорога проходит по территории Старицкого района и соединяет между собой Тверскую и Московскую области.

Дорога проходит по территории Старицкого района и соединяет между собой Тверскую и Московскую области.

Фото: ПТО

В 2021 году в Тверской области отремонтировали шесть километров участка автодороги Старица - Степурино - Сидорово - граница Московской области. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за два года в порядок приведут два участка общей протяженностью 20,39 км.

Выполнен ремонт наиболее проблемного участка с 9-го по 15-й км.

- На объекте отфрезеровано существующее асфальтобетонное покрытие, устроены выравнивающий и верхний слои нового асфальтобетона, укреплены обочины, расчищена полоса отвода, - сообщает детали пресс-служба областного паравительства.

Автомобильная дорога проходит по территории Старицкого района и относится к дорогам первого класса регионального значения.