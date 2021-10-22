В Тверской области отремонтирован самый проблемный участок дороги в Подмосковье

Дорога проходит по территории Старицкого района и соединяет между собой Тверскую и Московскую области. Фото: ПТО

В 2021 году в Тверской области отремонтировали шесть километров участка автодороги Старица - Степурино - Сидорово - граница Московской области. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за два года в порядок приведут два участка общей протяженностью 20,39 км.

Выполнен ремонт наиболее проблемного участка с 9-го по 15-й км.

- На объекте отфрезеровано существующее асфальтобетонное покрытие, устроены выравнивающий и верхний слои нового асфальтобетона, укреплены обочины, расчищена полоса отвода, - сообщает детали пресс-служба областного паравительства.

Автомобильная дорога проходит по территории Старицкого района и относится к дорогам первого класса регионального значения.