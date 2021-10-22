За четыре дня работы мобильных пунктов вакцинации в Твери там привились свыше 400 человек

Один из первых мобильных пунктов работал в микрорайоне Южный у ТЦ "Можайского. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери с 18 по 21 октября в двух мобильных пунктах прививку от коронавируса сделали 436 человек. Укол «Спутником V» сделали 403 человек, «Спутником Лайт» - 33.

23 октября мобильный пункты вакцинации будут работать возле ТЦ «Дюна» в микрорайоне Юность и около фонтана на остановке «Речной вокзал».

24 и 25 октября – у ДК «Металлист» на Петербургском шоссе, а также в микрорайоне Мамулино на ул. Георгиевская.

28 и 29 октября - на улице 2-я Грибоедова у дома №24 и около фонтана на Комсомольской площади.

30 и 31 октября - в поселке Сахарово возле ДК «Сахарово» и на проспекте Н. Корыткова у дома №36а.

1 и 2 ноября - у ДК «Затверецкий» на улице Туполева, дом №105 и в микрорайоне «Мигалово» на улице Громова у дома №11, корпус 1.

На этих же площадках с 8 по 23 ноября будет организована вакцинация вторым компонентом.

Запись не требуется. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

Мобильные пункты действуют с 11:00 до 20:00 с техническим перерывом с 15:00 до 16:00.

Корреспондент "КП"-Тверь" посмотрел на днях, как работает один из таких пунктов.