90% тверских автобусов готовы к зимнему сезону

Подготовку автобусов к зиме должны полностью завершить к 1 ноября. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Тверские синие автобусы готовят к приходу зимы. Компания-перевозчик «Верхневолжское АТП» проводит контроль бортовых систем транспорта. Особое внимание уделяется проверке отопительного оборудования, систем охлаждения двигателя, уплотнителей дверей, окон и люков.

«Весь комплекс работ по сезонному обслуживанию подвижного состава мы планируем завершить к 1 ноября. Проведение таких мероприятий позволяет подготовить наши автобусы к любым перепадам погоды», – цитирует слова гендиректора «Верхневолжского АТП» Анатолия Румянцева пресс-службы Правительства Тверской области.

Напомним, синие автобусы новой транспортной модели на сегодняшний день работают в Твери, а также в Калининском районе, Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. Всего на 195 маршрутах ездит 585 автобусов под брендом «Транспорт Верхневолжья».

Также на автотранспортном предприятии ведётся подготовка снегоуборочной техники, противогололедных реагентов и песка. По данным перевозчика, сезонное обслуживание уже прошли 90% автобусов и 100% единиц спецтехники. Все водители прошли инструктаж по правилам вождения в осенне-зимний период.