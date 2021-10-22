За шесть дней в Тверской области переписали 130 444 жителей

Перепись продлится до 14 ноября. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В Тверской области в первые дни Всероссийской переписи населения активнее всего участие в ней принимали Сандовский, Кувшиновский, Западнодвинский и Андреапольский районы. Там за шесть дней успели переписаться 20 и более процентов жителей.

В Твери переписались 30582 человека (это только 7,2%). На портале Госуслуг перепись решили пройти 16170 человек. Напомним, перепись продлится до 14 ноября, но принять участие в ней на Госуслугах можно до 8 ноября.

Подробнее о том, как пройти перепись населения дома, на Госуслугах или в помещении стационарного переписного пункта, читайте на нашем сайте.