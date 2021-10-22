Более 7000 семей получают выплату при рождении третьего и последующих детей в Тверской области

Выплата предоставляется до достижения ребенком трехлетнего возраста Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области на 7781 ребенка предоставляется ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующих детей. Поддержка осуществляется в рамках реализации национального проекта «Демография». Сумма 11 893 руб. 59 коп. выплачивается ежемесячно до достижения ребёнком трехлетнего возраста.

Выплата предусмотрена для многодетных семей, средний душевой доход которых ниже среднедушевого денежного дохода населения, сложившегося в Тверской области за год, предшествующий году обращения.

В 2021 году финансирование составило более 962 млн рублей, из них порядка 808 млн рублей - из федерального бюджета, остальное – из региональной казны.