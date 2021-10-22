Суд арестовал сержанта за неподобающее отношение к рядовому в Тверской области

Суд отправил сержанта под арест на семь суток Фото: архив "КП"

Тверской гарнизонный военный суд вынес решение в отношении военнослужащего одной из воинских частей Тверского гарнизона.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в августе 2021 года, находясь в кладовой комнате подразделения пожарной команды воинской части, сержант заметил, что рядовой употребляет пищу в неустановленное время, решил проверить его рот, вставил внутрь палец и провел по ротовой полости.

В суде сержант пояснил, что не хотел унизить честь и достоинство срочника, а лишь проверил, не употреблял ли тот запрещенные вещества.

Суд признал сержанта виновным в совершении грубого дисциплинарного проступка и назначил ему наказание в виде ареста сроком на 7 суток.

Постановление не вступило в законную силу.