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Здоровье22 октября 2021 15:34

Детей и подростков не будут пускать в торговые центры Твери без взрослых с QR-кодом

Ограничения вступят в силу 25 октября
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Введение QR-кодов - необходимая мера для усиления эпидемической безопасности.

Введение QR-кодов - необходимая мера для усиления эпидемической безопасности.

Фото: Иван МАКЕЕВ

С введением QR-кодов в Тверской области, детей и подростков до 18 лет в торговые и торгово-развлекательные центры пускать не будут. Это официальная информация регионального Правительства.

О введении в Тверской области системы пропуска в ТЦ и развлекательные центры по QR-кодам 21 октября сообщил в телеэфире губернатор Игорь Руденя. Введение QR-кодов - необходимая мера для усиления безопасности жителей и снижения темпов распространения коронавируса, отметил глава региона.

QR-коды на сайте госуслуг могут получить все прошедшие вакцинацию или переболевшие коронавирусом не более полугода назад. Как получить QR-код и чем его заменить, если вы не зарегистрированы на Госуслугах, читайте здесь.