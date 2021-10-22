В Тверской области мужчина незаконно вырубил березовую рощу

Мужчина незаконно срубил 53 березы Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратилась жительница деревни в Кашинском районе и сообщила, что на землях лесничества кто-то вырубил березовую рощу. На участке остались одни пни.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В ходе розыска рядом с вырубом был обнаружен трактор с прицепом, в котором находились березовые дрова.

Владельцем оказался 50-летний житель соседней деревни. Мужчина признался, что срубил березы. Уничтожено 53 дерева. Ущерб составил более 760 тысяч рублей.

За незаконную рубку леса злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Расследование по уголовному делу продолжается.