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Общество22 октября 2021 12:37

Водителей в Тверской области проверят на трезвость

Рейд состоится в выходные
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области водителей проверят на трезвость

В Тверской области водителей проверят на трезвость

Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Тверской области состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

В период с 22 по 24 октября на улицах областной столицы будут усилены меры по проверке водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения по телефонам дежурной части: "02" или "102" - с мобильного телефона.