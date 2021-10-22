Водителей в Тверской области проверят на трезвость

В Тверской области водителей проверят на трезвость Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Тверской области состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

В период с 22 по 24 октября на улицах областной столицы будут усилены меры по проверке водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения по телефонам дежурной части: "02" или "102" - с мобильного телефона.