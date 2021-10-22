Подробности пожара в Белом: в огне погибли двое мужчин

Тела погибших нашли в комнате Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следователем СКР устанавливаются обстоятельства гибели двух мужчин при пожаре на улице 1-го Мехкорпуса города Белый Тверской области.

Пожар в жилом доме произошел 22 октября. Огнем уничтожена кровля, пристройка и жилая часть дома. В одной из комнат обнаружены тела двух мужчин 1968 и 1969 годов рождения. Личности погибших установлены.

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Назначена пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.