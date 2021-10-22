В Твери началось строительство колокольни Спасо-Преображенского собора

Губернатор, митрополит в храме во время осмотра. Фото: ПТО

22 октября с ходом работ в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Твери ознакомился губернатор Игорь Руденя вместе с митрополитом Тверским и Кашинским Амвросием. На сегодняшний день завершено медное покрытие кровли над алтарной частью храма, а также почти полностью выполнены электромонтажные работы внутри святыни.

При этом, как сообщает областное правительство, началось строительство колокольни:

– Работы по устройству нулевого цикла выполнены на 85%. После того, как строительные работы будут завершены, начнется оформление помещений храма.

В том числе, там планируется разместить иконы, которые были в старом - разрушенном большевиками Спасо-Преображенском храме. Часть их теперь находится в других церквях, часть - в запасниках Тверского императорского дворца.

Кроме того, будет разработан проект архитектурной подсветки внутреннего убранства собора.

После осмотра обсуждалось дальнейшее благоустройство территории собора. Будет составлена «дорожная карта» выполнения работ и реализована в ближайшей перспективе.

СПРАВКА КП

Первый Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году святым благоверным князем Михаилом Тверским и епископом Симеоном. Строительство завершили в 1290-м.

В годы польско-литовского нашествия в начале XVII века древний храм был разобран, а на его месте из старицкого белого камня построен новый собор.

В 1934 году по распоряжению советских властей Спас начали последовательно уничтожать.

Возрождение святыни в историческом виде на прежнем месте началось в 2014 году. Строительство нового собора осуществлялось при поддержке неравнодушных земляков и благотворительного фонда «Собор».

5 декабря 2018 года, в день празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, в соборе Твери прошла первая Божественная литургия.