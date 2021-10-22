Житель Тверской области хотел купить "Камаз" и перевел мошеннику 410 000 рублей

Мошенник обманул мужчину на 410 000 рублей
Фото: Валерий РОМАНОВ
В полицию заявил 44-летний житель Бологовского района и сообщил, что на сайте нашел объявление о продаже "Камаза". Заявитель позвонил "собственнику" и спросил об условиях покупки. Лжепродавец ответил, что спрос на автомобиль очень большой и попросил предоплату.
Доверчивый мужчина перевел на указанный счет 410 000 рублей. После получения денег мошенник перестал выходить на связь.
В настоящее время злоумышленника разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело.