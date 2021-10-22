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Происшествия22 октября 2021 12:16

Житель Тверской области хотел купить "Камаз" и перевел мошеннику 410 000 рублей

Злоумышленника разыскивает полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Мошенник обманул мужчину на 410 000 рублей

Мошенник обманул мужчину на 410 000 рублей

Фото: Валерий РОМАНОВ

В полицию заявил 44-летний житель Бологовского района и сообщил, что на сайте нашел объявление о продаже "Камаза". Заявитель позвонил "собственнику" и спросил об условиях покупки. Лжепродавец ответил, что спрос на автомобиль очень большой и попросил предоплату.

Доверчивый мужчина перевел на указанный счет 410 000 рублей. После получения денег мошенник перестал выходить на связь.

В настоящее время злоумышленника разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело.