Житель Тверской области хотел купить "Камаз" и перевел мошеннику 410 000 рублей

Мошенник обманул мужчину на 410 000 рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

В полицию заявил 44-летний житель Бологовского района и сообщил, что на сайте нашел объявление о продаже "Камаза". Заявитель позвонил "собственнику" и спросил об условиях покупки. Лжепродавец ответил, что спрос на автомобиль очень большой и попросил предоплату.

Доверчивый мужчина перевел на указанный счет 410 000 рублей. После получения денег мошенник перестал выходить на связь.

В настоящее время злоумышленника разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело.