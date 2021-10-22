В Твери при пожаре на улице Тургенева погибли мужчина и женщина

Пожар на улице Тургенева Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Московским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту гибели мужчины 1969 года рождения и женщины 1923 года рождения при пожаре на улице Тургенева.

На месте работают следователь и криминалист следственного управления СКР. Вместе с сотрудниками полиции они проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев случившегося.

Погибли мужчина и женщина Фото: СУ СК РФ по Тверской области

- Назначены пожарно-техническая экспертиза, для установления точных причин гибели людей - судебно-медицинские экспертизы, - сообщили в пресс-службе СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.