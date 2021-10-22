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Происшествия22 октября 2021 10:07

Вертолет санавиации срочно вылетал в район Тверской области

Ребенка доставили в ДОКБ
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Вертолет санавиации вылетал в район Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Вертолет санавиации вылетал в район Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

21 октября привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи ребенку из Ржева.

В 23:05 экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Ржевского городского округа для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента.

В 2:23 вертолет Ка-32 МЧС России совершил посадку на аэродроме Змеево, пациента доставили в ДОКБ Твери для дальнейшего лечения.