В центре Твери на улице Советской спилили крепкое дерево

Дерево росло недалеко от аптеки. Фото: https://www.facebook.com/Подслушано в Твери/Игорь Порочкин

В Твери на улице Советской, спилили большое дерево - об этом в сети сообщает возмущённый данным фактом очевидец. Дерево росло недалеко от аптеки №1 (у дома № 5 по площади Михаила Тверского).

Фото процесса, а также пенька, оставшегося от дерева, горожанин разместил в группе "Подслушано в Твери" в одной из соцсетей. Не исключено, что дерево было вполне здоровым и крепким - спил у него, судя по фото, действительно чистый.

Как сообщил "КП"-Тверь" автор фото Игорь Порочкин, узнать, почему убирают дерево, ему не удалось. Отметим, что спиленные деревья - тема для Твери довольно острая. Возмущенные горожане из года в год жалуются на слишком жестокую санитарную обрезку деревьев или их уничтожение.