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Общество21 октября 2021 20:37

В центре Твери на улице Советской спилили крепкое дерево

Оно росло недалеко от центральной аптеки
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Дерево росло недалеко от аптеки. Фото: https://www.facebook.com/Подслушано в Твери/Игорь Порочкин

Дерево росло недалеко от аптеки. Фото: https://www.facebook.com/Подслушано в Твери/Игорь Порочкин

В Твери на улице Советской, спилили большое дерево - об этом в сети сообщает возмущённый данным фактом очевидец. Дерево росло недалеко от аптеки №1 (у дома № 5 по площади Михаила Тверского).

Фото процесса, а также пенька, оставшегося от дерева, горожанин разместил в группе "Подслушано в Твери" в одной из соцсетей. Не исключено, что дерево было вполне здоровым и крепким - спил у него, судя по фото, действительно чистый.

Как сообщил "КП"-Тверь" автор фото Игорь Порочкин, узнать, почему убирают дерево, ему не удалось. Отметим, что спиленные деревья - тема для Твери довольно острая. Возмущенные горожане из года в год жалуются на слишком жестокую санитарную обрезку деревьев или их уничтожение.

Остался пенёк. Фото: https://www.facebook.com/Подслушано в Твери/Игорь Порочкин

Остался пенёк. Фото: https://www.facebook.com/Подслушано в Твери/Игорь Порочкин