На время съемок фильма в Твери перекроют Двор Пролетарки

Две улицы перекроют в Твери Фото: Виктор Буздин

В Твери на время съемок фильма, которые проводит ТПО "Сила", будет прекращено движение и парковка всех видов транспорта во Дворе Пролетарки, на участке от дома №47 до дома №70.

Ограничения будут действовать с 5:00 утра до полуночи 23 октября. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Еще по одной улице Твери движение ограничат из-за коммунальных работ ООО "Тверь Водоканал". С 10:00 утра 22 октября до 23:00 вечера 3 ноября перекроют участок улицы Производственной, от улицы Ударной до проезда Эрнста Тельмана.

Ищите пути объезда. Будьте внимательны и осторожны.