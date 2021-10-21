В ночь на 22 октября полностью откроют движение по Волоколамскому путепроводу в Твери

На Волоколамском путепроводе завершен ремонт Фото: администрация Твери

В Твери на Волоколамском путепроводе завершились работы по ремонту деформационных швов. Об этом 21 октября сообщили в городской администрации.

- В ночь на 22 октября планируется в полном объеме восстановить движение транспорта по путепроводу в обоих направлениях, - уточнили власти.

Напомним, что на время ремонта по очереди перекрывали полосы движения. На последнем этапе ремонта движение было закрыто по полосам в сторону "Южного".

В настоящее время подрядная организация ООО СК "Вит" демонтирует дорожные знаки и временнын техническин средства организации движения.