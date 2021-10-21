В Твери из-за молодого водителя произошло серьезное ДТП, среди пострадавших - дети

Кадр с места ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской области

На проспекте Калинина сегодня, 21 октября, напротив дома №64 произошло серьезное столкновение машин.

В Госавтоинспекции сообщили, что спровоцировал аварию 24-летний водитель за рулем черного Renault Logan. Двигаясь со стороны Комсомольской площади он выехал на полосу встречного движения и врезался в другой Renault Logan с 38-летним мужчиной за рулем. В этой машине находились два взрослых пассажира - женщины 1864 и 1984 годов рождения, а также два мальчика 2012 и 2018 годов рождения.

В итоге пострадали все.

Виновник аварии получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваную рану головы, рваную рану кисти, ушиб левого коленного сустава, ушиб правого локтя.

Во втором Renault у водителя - перелом плеча, у старшей женщины - ушиб грудной клетки, у более молодой - перелом ребер, у одного ребенка сломана голень, другой мальчик отделался ссадинами.

На место незамедлительно прибыли сотрудники УГИБДД и скорая помощь. Пострадавшим оказана медпомощь, некоторые из них госпитализированы.