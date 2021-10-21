379 пар связали себя узами Гименея в новом Дворце бракосочетаний в Твери

Новый ЗАГС в Твери работает уже больше месяца. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Областной Дворец бракосочетаний начал работу в Твери 10 сентября 2021 года. За месяц работы в новом ЗАГСе зарегистрировались 379 пар.

Напомним, областной Дворец бракосочетаний открылся в отремонтированном здании 1958 года постройки. Это дом №5 в Свободном переулке, когда-то здесь располагался автовокзал. В новом ЗАГСе четыре зала для торжеств - в трёх проводят регистрации браков, ещё в одном – поздравляют юбиляров семейной жизни и регистрируют новорождённых. По данным областного Правительства, в областном Дворце бракосочетаний уже зарегистрировали 371 младенца.

Недавно перед ЗАГСом установили скульптуру - князя Михаила Тверского и его жены Анны Кашинской.