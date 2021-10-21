Большой этнографический диктант жители Тверской области напишут онлайн

Ответить на все вопросы нужно будет за 45 минут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Большой этнографический диктант» - ежегодная международная просветительская акция. Она состоится в 2021 году уже в шестой раз. Написать диктант можно будет с 3 по 7 ноября (даты приурочили к празднованию Дню народного единства).

Писать будем онлайн - на сайте этнографического диктанта. Задания будут опубликованы 3 ноября в 00:01.

Девиз акции в этом году - «Народов много – страна одна!». Задания будут оформлены в виде теста из 30 вопросов. Двадцать - общие для всей страны, а десять - уникальные для каждого региона. Ответить на все вопросы нужно за 45 минут.

Каждый участник получит личный результат с анализом ответов. Сертификат с указанием набранных баллов сформируется сразу после прохождения теста, его можно будет получить на электронную почту.