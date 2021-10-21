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Общество21 октября 2021 16:12

В Тверской области прогнозируют усиление ветра 22 октября

Будьте внимательны и осторожны
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области прогнозируют усиление ветра

В Тверской области прогнозируют усиление ветра

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр сообщает, что 22 октября в регионе ожидается усиление юго-западного ветра отдельными порывами до 12-17 м/с.

Температура воздуха днем +7... +12 градусов, дождь. Ночью +1... +6.

Жителей призывают внимательней относиться к собственной безопасности.

Будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач и уличных конструкций, не прячьтесь от ветра за рекламными щитами, баннерами, остановками общественного транспорта, под деревьями.