В Тверской области прогнозируют усиление ветра 22 октября

В Тверской области прогнозируют усиление ветра Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр сообщает, что 22 октября в регионе ожидается усиление юго-западного ветра отдельными порывами до 12-17 м/с.

Температура воздуха днем +7... +12 градусов, дождь. Ночью +1... +6.

Жителей призывают внимательней относиться к собственной безопасности.

Будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач и уличных конструкций, не прячьтесь от ветра за рекламными щитами, баннерами, остановками общественного транспорта, под деревьями.