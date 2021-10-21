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Общество21 октября 2021 15:39

В Тверской области 379 пар зарегистрировали брак в новом Дворце бракосочетаний

Свидетельства о рождении выданы 371 младенцу
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Во Дворце узаконили отношения 379 пар

Во Дворце узаконили отношения 379 пар

Фото: ПТО

В новом Дворце бракосочетаний Тверской области узаконили отношения 379 пар. Торжественное открытие здания состоялось 10 сентября.

На днях на площади перед Дворцом установили скульптуру святого благоверного князя Михаила Тверского и святой благоверной княгини Анны Кашинской. Небесные покровители для жителей Тверской области - пример прочного семейного союза и любви.

В трёхэтажном здании Дворца бракосочетаний также проводятся торжественные регистрации новорождённых. С момента открытия здесь зарегистрирован 371 новый житель региона.