В Тверской области 379 пар зарегистрировали брак в новом Дворце бракосочетаний

Во Дворце узаконили отношения 379 пар Фото: ПТО

В новом Дворце бракосочетаний Тверской области узаконили отношения 379 пар. Торжественное открытие здания состоялось 10 сентября.

На днях на площади перед Дворцом установили скульптуру святого благоверного князя Михаила Тверского и святой благоверной княгини Анны Кашинской. Небесные покровители для жителей Тверской области - пример прочного семейного союза и любви.

В трёхэтажном здании Дворца бракосочетаний также проводятся торжественные регистрации новорождённых. С момента открытия здесь зарегистрирован 371 новый житель региона.