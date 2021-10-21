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Общество21 октября 2021 15:29

Игорь Руденя поздравил жителей с Днем герба и флага Тверской области

Дата отмечается 21 октября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области отмечается День герба и флага

В Тверской области отмечается День герба и флага

Фото: ПТО

В 2021 году Тверская область отмечает несколько юбилейных дат. 165 лет назад был официально утвержден герб Тверской губернии. 25 лет назад принят региональный закон «О гербе и флаге Тверской области», а 15 лет назад установлен День герба и флага Тверской области.

- Как и много столетий назад, официальные символы отражают выдающуюся роль Верхневолжья в развитии Отечества. Герб и флаг Тверской области напоминают о том, что здесь, в сердце России, формировалось и развивалось наше единое сильное государство, создавалась великая культура, укреплялись духовно-нравственные ценности и патриотические традиции нашего народа, - отметил в поздравлении губернатор Тверской области Игорь Руденя и пожелал жителям Верхневолжья счастья, благополучия и успехов.