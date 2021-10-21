В Твери автомобиль завалился на бок в результате ДТП

ДТП в Пролетарском районе Фото: vk.com/uvideno_v_tveri

ДТП произошло 21 октября на пересечении проспекта Калинина и 4-го переулка Красной слободы в Твери.

На участке столкнулись два автомобиля. Как сообщают очевидцы в группе "Увидено в Твери (Тверской области)" в соцсети, одна из машин завалилась на бок.

Позже у ГИБДД России по Тверской области уточнили, что водитель на автомобиле "Рено Логан" по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим "Рено Логан", а тот врезался втретий "Рено Логан".

Пострадали два водителя, двое взрослых пассажиров второго "Рено" и двое детей - 9-летний и 3-летний мальчики. Один из них ехал на бустере. Пострадавших доставили в больницу.