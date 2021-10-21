В День герба и флага Тверской области губернатор вручил гражданам награды

Награждение состоялось в большом зале областного правительства. Фото: ПТО

21 октября, в День герба и флага Тверской области, в большом светлом зале правительства региона чествовали жителей Верхневолжья, добившимся заметных результатов в различных сферах деятельности. Губернатор Игорь Руденя вручил им государственные и региональные награды.

Заметим, что в 2021 году Верхневолжье отмечает сразу несколько связанных с областными символами юбилеев: 165-летие официального утверждения герба Тверской губернии, 25-летие принятия регионального закона «О гербе и флаге Тверской области» и 15-летие учреждения Дня герба и флага Тверской области.

- Сегодня любовь к родине, к тверской земле объединяет всех нас, кому дорого Верхневолжье, кто здесь родился, вырос, трудится, создаёт семьи и воспитывает детей. Патриотизм, трудолюбие, искренняя забота о родной земле и своей стране, готовность к защите Родины во все века были присущи жителям Верхневолжья. Эти славные традиции продолжают наши современники – такие люди, как вы, которые преданно служат России, у кого сердце болит за свой край, за свою страну, - обратился к участникам церемонии Игорь Руденя.

Награды вручал губернатор. Фото: ПТО

Одну из наград - орден «Родительская слава» - губернатор вручил Анне Дробе - матери, воспитывающей 11 детей. К великому горю, её муж - протоиерей Сергий Дроба, бывший настоятелем тверской Никольской церкви - трагически погиб 7 июня этого года в автокатастрофе.

- Я очень благодарна за поддержку многодетных семей. Молодым семьям хочу пожелать, чтобы в первую очередь было взаимопонимание между мужем и женой, дети будут это впитывать и продолжать в своих семьях, - сказала Анна Дроба.

Почётными знаками Тверской области «Слава Отца» награждены многодетные папы Пётр Калинин из Западнодвинского муниципального округа и Алексей Васильев из Твери. Ольга Дубинина из Конаковского района получила знак «Слава Матери».

Благодарностью Президента РФ отмечены воспитатель детского сада № 4 Максатихинского района Галина Гусева, начальник отдела управления качеством и оценки медицинской деятельности клиники Тверского медуниверситета Нина Морозова, советник главы Ржевского района Валерий Румянцев.

Звания «Почётный гражданин Тверской области» посмертно удостоен основатель Калязинского музея Иван Никольский. Этот человек был замечательным краеведом, очень много сделал для сохранения истории уникальных храмов, обителей и дворянских усадеб Верхневолжья, спас мощи святого преподобного Макария Калязинского, а также более семи тысяч икон, фресок, других предметов из затопленного Троицкого монастыря.

- В своё время Иван Фёдорович Никольский выступил «ангелом-хранителем» истории, ценностей, духовной культуры нашего края, - отметила приглашенная на торжественную церемонию нынешняя заведующая Калязинским краеведческим музеем Светлана Мокрова.

Нагрудный знак «За заслуги в развитии Тверской области» вручён заведующий кафедрой экономической теории Тверского государственного университета Людмиле Карасёвой.

Почётными грамотами губернатора Тверской области отмечен председатель Совета ветеранов Волжской межрегиональной прокуратуры Валерий Виноградов, а также коллектив губернаторского камерного хора «Русский партес» Тверской академической областной филармонии.

- Для нас очень важна оценка нашего труда. Коллектив в прошлом году отметил своё 30-летие и я счастлив, что 20 лет хор оттачивает своё мастерство в Тверской области, - сказал худрук и главный дирижер коллектива Андрей Кружков.

Еще ряд граждан удостоены региональных почётных отраслевых званий.

В завершении церемонии губернатор вручил пяти школьникам из Твери и Лихославля паспорта гражданина РФ.