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Здоровье21 октября 2021 13:44

Число активных больных коронавирусом в Тверской области перевалило за 10 000 человек

За сутки заразились 355
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом

Фото: ПТО

По данным на 21 октября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 355 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 72 812 заболевшим.

Выздоровели за минувшие сутки 44 человека. Всего с начала пандемии 60 840 жителей излечились от коронавируса. 1777 человек скончались.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 12 человек. На карантине - 10 195 человек. За сутки - 299. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 427 301 человек, за последние сутки – 3 102 человека.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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