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Происшествия21 октября 2021 13:38

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины и женщины при пожаре в Тверской области

ЧП произошло в поселке Селижарово
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Обстоятельства выясняют следователи

Обстоятельства выясняют следователи

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту гибели двух человек при пожаре в заброшенном здании в поселке Селижарово.

Возгорание произошло в бывшем депо утром 21 октября. На месте происшествия обнаружены тела мужчины и женщины 1961 и 1963 годов рождения. Личности погибших установлены.

- Для выяснения причины пожара в ближайшее время будет назначена пожарно-техническая экспертиза, для установления причин смерти погибших - судебно-медицинские экспертизы, - сообщили в региональном СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.